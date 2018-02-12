Пользователи Instagram больше не смогут делать анонимные скриншоты Stories. Сервис тестирует функцию оповещения на устройствах. Обновление в Instgram пока недоступно, но соцсеть постепенно готовится к запуску сообщений о скриншотах в Stories. Об этом пишет TechCrunch.

Под каждой Stories появятся две колонки. Над списком людей, просмотревших вашу публикацию, появится список аккаунтов, которые ее заскринили.

Когда функция полностью заработает, каждый пользователь сети получит предупреждение: "Когда вы в следующий раз сделаете скриншот или видеозапись экрана, человек, запостивший Stories, сможет это увидеть".

Напомним, что Instagram следит за вами.