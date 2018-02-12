Кто сделал скриншот вашей публикации: Instagram запустит новую функцию [ Редактировать ]
Пользователи Instagram больше не смогут делать анонимные скриншоты Stories. Сервис тестирует функцию оповещения на устройствах. Обновление в Instgram пока недоступно, но соцсеть постепенно готовится к запуску сообщений о скриншотах в Stories. Об этом пишет TechCrunch.
Под каждой Stories появятся две колонки. Над списком людей, просмотревших вашу публикацию, появится список аккаунтов, которые ее заскринили.
Когда функция полностью заработает, каждый пользователь сети получит предупреждение: "Когда вы в следующий раз сделаете скриншот или видеозапись экрана, человек, запостивший Stories, сможет это увидеть".
Напомним, что Instagram следит за вами.
по теме
В США умер один из основателей Интернета
Основатель некоммерческой правозащитной организации США "Electronic Frontier Foundation" (EFF) и один из основоположников современного Интернета Джон Перри Барлоу скончался в возрасте 70 лет.
В сеть "слили" клиентскую базу "Новой Почты": украинцам грозит опасность
В "темном интернете" выставили на продажу две базы данных с самой свежей информацией о клиентах "Новой почты" - на 500 тысяч человек и на 18 миллионов записей.
В Telegram нашли детскую порнографию
Мессенджер Telegram удалили из магазина приложений AppStore из-за обнаруженного в нем детского порно.
В Instagram можно будет звонить
В Instagram появится возможность совершать видеозвонки.
День Святого Валентина: идеи праздничного наряда
День святого Валентина совсем близко. Девушки начали задумываться, как будут удивлять своих половинок.