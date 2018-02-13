13 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
13 февраля - 44-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 321 день.
Всемирный день радио
Всемирный день радио - молодой праздник, впервые его отметили только в 2012 году. А решение о его проведении ежегодно 13 февраля Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011-м.
Дата проведения выбрана не случайно - именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.
Именины 13 февраля
Афанасий, Афанасия, Виктор, Иван, Илья, Никита.
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