13 февраля - 44-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 321 день.

Всемирный день радио

Всемирный день радио - молодой праздник, впервые его отметили только в 2012 году. А решение о его проведении ежегодно 13 февраля Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011-м.

Дата проведения выбрана не случайно - именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Именины 13 февраля

Афанасий, Афанасия, Виктор, Иван, Илья, Никита.

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