Канадский конькобежец Тед-Ян Блумен за рекламу на Олимпиаде-2018 получит гонорар в криптовалюте. Об этом пишет Interesting Engineering.

В сообщении издания говорится, что 31-летний конькобежец заключил годовой спонсорский контракт с двумя американскими компаниями и таким образом стал первым в истории спортсменом, которому заплатят за рекламу виртуальной валютой.

Согласно договору, на Играх в Пхенчхане олимпиец выступит в специальном костюме с логотипами рекламодателей – платформы виртуальной реальности CEEK VR и криптовалютного сообщества onG.social.

"Для меня было бы слишком рискованно получить весь гонорар в криптовалюте, поэтому часть мне уже заплатили наличными", – добавилспортсмен.

Чтобы позволить всем желающим виртуально побывать на зимней Олимпиаде, Блумен запишет 360-градусную панораму с места событий.

"Я очень рад быть первым спортсменом, которого спонсируют криптовалютой. Спасибо @CEEK #VirtualReality и @Ong_Social за удовольствие быть на форпосте технологий – это большое достижение", – написал конькобежец в Тwitter.

I’m very excited to be the first ever #Crypto Sponsored Athlete. Thanks @CEEK #VirtualReality and @Ong_Social for being at the forefront of technology and this great achievement. Looking forward to a great relationship and the exciting times ahead. pic.twitter.com/mCHbNzkKW8