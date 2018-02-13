Олимпиада-2018: канадский спортсмен первым получит гонорар в криптовалюте [ Редактировать ]
Канадский конькобежец Тед-Ян Блумен за рекламу на Олимпиаде-2018 получит гонорар в криптовалюте. Об этом пишет Interesting Engineering.
В сообщении издания говорится, что 31-летний конькобежец заключил годовой спонсорский контракт с двумя американскими компаниями и таким образом стал первым в истории спортсменом, которому заплатят за рекламу виртуальной валютой.
Согласно договору, на Играх в Пхенчхане олимпиец выступит в специальном костюме с логотипами рекламодателей – платформы виртуальной реальности CEEK VR и криптовалютного сообщества onG.social.
"Для меня было бы слишком рискованно получить весь гонорар в криптовалюте, поэтому часть мне уже заплатили наличными", – добавилспортсмен.
Чтобы позволить всем желающим виртуально побывать на зимней Олимпиаде, Блумен запишет 360-градусную панораму с места событий.
"Я очень рад быть первым спортсменом, которого спонсируют криптовалютой. Спасибо @CEEK #VirtualReality и @Ong_Social за удовольствие быть на форпосте технологий – это большое достижение", – написал конькобежец в Тwitter.
I’m very excited to be the first ever #Crypto Sponsored Athlete. Thanks @CEEK #VirtualReality and @Ong_Social for being at the forefront of technology and this great achievement. Looking forward to a great relationship and the exciting times ahead. pic.twitter.com/mCHbNzkKW8— Ted-Jan Bloemen (@TedJan) 31 января 2018 г.
Напомним, что в Британии и США вирус заставил майнить криптовалюту государственные компьютеры.
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