В Венесуэле расстреляли участников карнавала [ Редактировать ]
В венесуэльском штате Боливар трое человека были убиты и пятеро ранены в результате обстрела карнавального шествия. Об этом сообщает El Nacional.
В сообщении отмечено, что трагедия произошла, когда карнавальная колонна как раз начала движение. В этот момент неизвестный произвел по шествующим несколько выстрелов.
Издание отмечает, что все погибшие - молодые люди. Пострадавшие с пулевыми ранениями в грудную клетку, живот и ноги доставлены в госпиталь.
Полиции пока не удалось задержать стрелявшего.
Напомним, что также в Киеве мужчина открыл огонь по толпе.
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