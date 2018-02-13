В венесуэльском штате Боливар трое человека были убиты и пятеро ранены в результате обстрела карнавального шествия. Об этом сообщает El Nacional.



В сообщении отмечено, что трагедия произошла, когда карнавальная колонна как раз начала движение. В этот момент неизвестный произвел по шествующим несколько выстрелов.



Издание отмечает, что все погибшие - молодые люди. Пострадавшие с пулевыми ранениями в грудную клетку, живот и ноги доставлены в госпиталь.



Полиции пока не удалось задержать стрелявшего.

Напомним, что также в Киеве мужчина открыл огонь по толпе.