Гигантский вепрь "терроризирует" школу (видео) [ Редактировать ]
Родители учащихся одной из школ Гонконга встретились с гигантским диким кабаном, когда пришли забирать детей после уроков. Грозное животное увлеченно копалось в мусорном баке и не обращало внимания ни на людей, ни на своих мелких соплеменников.
Как сообщает Mirror, пол дикой свиньи до сих пор неизвестен. Огромные размеры животного заставляют подозревать, что на видео самец, однако лишь самки остаются в стаде по достижению зрелости. Местный жители уверены, что на такое отчаянное поведение кабана толкнул голод, - в поисках пищи эти животные приходят к человеческому жилью и даже съедают урожай на фермах.
Напомним, корова родила черепаху вместе с теленком.
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