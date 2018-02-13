Стовбурові клітини на службі в нейрохірургії. Вчені України, Сполучених Штатів та Японії розпочали спільне дослідження з подолання наслідків інсульту та черепно-мозкових травм. Роблять це за допомогою ін'єкцій стовбурових клітин. І результати - більш ніж переконливі, стверджує Ольга Клюєва. Вона побувала в українській клініці, де вже впроваджують цей метод.

Після автокатастрофи, Артемові довелося вчитися жити заново. Черепно-мозкова травма призвела до сорокаденної коми. Після цього хлопець перестав розмовляти, і майже рік ліва частина тіла була нерухома.

"У меня парализовало левую руку левую ногу я вообще не мог ходить ".

Реабілітація проходила вкрай повільно й тяжко. Артемові запропонували випробувати нову технологію - введення стовбурових клітин в уражену ділянку мозку. Процедуру провели в рамках спільного американсько-українського дослідження.

" Инъекцию сделали стала тяга к жизни, стал двигаться. Стал четко говорить",- розповідає Артем, учасник дослідження.

Цей пристрій, хоч і виглядає як середньовічне знаряддя для тортур, насправді - високотехнологічна конструкція, яка під'єднується до потужного комп"ютера й дозволяє хірургові зробити ін'єкцію в мозок з точністю до десятої міліметра.

"На МРТ вы видите зону поражения, куда нужно ввести стволовые клетки. На вторые сутки пациент может быть выписан в домашние условия или в поликлинику", - , - показує Ярослав Зінкевич, нейрохірург.

Дослідження в Сполучених Штатах довели - ін'єкції стовбурових клітин ефективно відновлюють мозкову діяльність після інсультів та травм. Пацієнти в буквальному сенсі встають на ноги. Стара аксіома, що нервові клітини не відновлюються, завдяки новій технології залишається в минулому.

"Ці клитини, які вводяться, вони стимулють власний нейрогинез, робити власну продукцію нейроклитин. Ци клітини сприяють утворенню нових нейроклітин в зоні ураження.Покращують рухові функції, покращився настрій пациєнта и бажання до праці", - говорить Федір Юрченко, лікар-невролог.

Усі п'ятеро пацієнтів, що пройшли процедуру введення стовбурових клітин, яку українська клініка проводить безплатно, почуваються значно краще. Найпереконливіший результат - в Артема. Його рухові функції майже повністю відновлені.

"Практически c большинстовм задач пациент справляется. Он справляется с тестом. Раньше у Артема были в этом существенные проблемы. Сейчас у него это получается".

Хлопець каже, що нарешті відчув радість руху та повноцінного спілкування. І навіть почав шукати роботу. Про таке після страшної травми не міг і мріяти.