У Британії розгоряється скандал довкола благодійної організації "Оксфем". До звинувачень у користуванні послугами повій, додалися згвалтування, використання порнографії та залякування. То що насправді коїться за дверима відомих благодійників? - Світлана Чернецька з Лондона.

Таких благодійних магазинів у Британії сотні. Головна мета "Оксфем" - боротися з бідністю. Тому тут можна купити вживані речі за смішними цінами. Та, виявляється, навіть у таких магазинах, куди звертаються по допомогу найвразливіші верстви населення, процвітало сексуальне насилля та зловживання.

Задокументовано кілька випадків, коли сексуальній нарузі піддавалися підлітки, які влаштовувалися волонтерами в такі магазини. Працює "Оксфем" і за кордоном - організація споряджає своїх людей до країн, що потребують гуманітарної допомоги. Під час таких відряджень теж були скарги на поведінку співробітників.

"Було так, що за день я отримувала по три скарги. Зокрема, від жінок, яких примушували до сексу в обмін на гуманітарну допомогу, та на окремих співробітників, які дозволяли собі розпускати руки на робочому місці", - розповідає Гелен Еванс, екс-голова відділу нагляду.

Сама Еванс звільнилася, зрозумівши, що її викриття нікому не потрібні. Керівники не збиралися вирішувати проблему сексуального насилля в організації. Вибуховим став випадок на Гаїті. Там співробітники "Оксфем" допомагали після землетрусу 2010. І паралельно розважалися з місцевими жінками на віллі, орендованій за кошт благодійників. Проституція в країні заборонена. А серед запрошених були ще й неповнолітні.

"Те, що сталося на Гаїті - це зрада довіри наших прихильників, наших донорів, це зрада тисяч сумлінних співробітників Oxfam, які ризикують собою, щоб виконувати свою місію - рятувати життя людей. Мені шкода, що так сталося, але більше таке не може повторитися - у нас уже значно жорсткіші правила", - говорить Вінні Б'ян'їма, виконавчий директор Оxfam international.

Найбільше запитань до керівництва організації. Усі секс-скандали замовчувалися, винуватці залишалися безкарними. Репутація всесвітньо відомого благодійного об'єднання зазнала величезного удару. А це одразу відіб'ється на пожертвах, за рахунок яких живе Оксфем. Зрештою, без допомоги можуть лишитися сотні тисяч нужденних по всьому світу.