В ходе исследования ученые выяснили, что пауки-крабы самые ловкие и точные за Земле существа. Об этом сообщает Journal of Experimental Biology.

Они способны поворачиваться на 360 градусов и наносить точный удар по жертве всего за восьмую долю секунды.

"Далеко не все пауки используют ловчие сети. Примерно половина из них пытается поймать жертву, выслеживая и прыгая на нее, а другие, такие как пауки-крабы, нападают на них из засады. Сейчас мы изучаем, как эти пауки совершают подобные трюки, что поможет создать более маневренных роботов", - заявила Сара Крюс из университета Калифорнии в Мерседе (США).

Как правило, самыми сильными, зоркими и быстрыми существами на Земле, с учетом разницы в размерах, являются не млекопитающие или другие позвоночные существа, а насекомые и прочие беспозвоночные.

К примеру, муха-ктырь может за доли секунды нацеливаться на жертву с очень большого расстояния и почти гарантированно ловить ее, а морские раки-богомолы ударяют по панцирям своих жертв так же сильно, как и пуля, выпущенная из мелкокалиберной охотничьей винтовки.

Биологи из Калифорнии выяснили, что к числу подобных "супергероев" мира животных относятся и обычные пауки-крабы (Selenops), живущие в домах и в лесах в странах Южной и Восточной Азии. Они сделали такой вывод, наблюдая при помощи высокоскоростной камеры за тем, как эти членистоногие существа ловят сверчков и других насекомых.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые сделали удивительное открытие о морских звездах.