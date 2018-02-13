Если вы купили кожаную вещь, но вас все еще терзают сомнения, Podrobnosti.ua выяснили, по каким признакам можно отличить искусственную кожу от натуральной.

1. Тепло

Натуральная кожа быстро согревается и хранит тепло еще какое-то время, в отличии от кожзама.

2. Рисунок

Рисунок на искусственной коже имеет одинаковые узоры (островки). Натуральная кожа имеет неповторимый рисунок, на ней нет повторяющихся узоров.

3. Изнанка

Несмотря на то, что не всегда есть возможность посмотреть изнанку кожаного изделия, найдите незащищенный срез. Структура изнанки натуральной кожи имеет большое количество волокон, а искусственная - синтетику или натуральную ткань.

4. Вес

Искусственная кожа всегда легче натуральной.

5. Запах

Натуральная кожа имеет легкий запах, тогда как кожзам - резкий запах химикатов.

6. Влажность

Натуральная кожа впитывает влагу (на светлой коже остается темное пятно, пока она не высохнет), в отличие от искусственной.

7. На ощупь

Искусственная кожа зачастую гладкая, чего не может быть с натуральной - она всегда немного шершавая.

Кроме этого, стоит всегда обращать внимание на стоимость - кожа натуральная не может стоить дешево. Однако среди натуркожи также разный ценовой сегмент:

Недорогая - бычья, свиная, коровья.

Средняя стоимость - телячья, овечья, козья.

Дорогая - оленья, крокодиловая, страусиная, змеиная.