ДТП в Киеве: появилось видео жуткой аварии на мосту Патона [ Редактировать ]
ДТП в Киеве
Во вторник, 13 февраля, у моста Патона в Киеве загорелся автомобиль.
Видео размещено на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Ранее podrobnosti.ua сообщали об аварии на мосту Патона.
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