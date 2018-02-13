Отец насиловал дочь, пока жена была в роддоме [ Редактировать ]
В Запорожской области приемный отец насиловал дочь, пока его жена находилась в роддоме. Ребенку всего 7 лет, а мужчине 31 год.
Заявление поступило 8 февраля, сообщили в Нацполиции.
Факт надругательства произошел в ноябре 2017 года, однако, в ходе общения с ребенком полицейские выяснили, что растлевал ее приемный отец не впервые. По крайней мере на протяжении трех месяцев мужчина периодически гладил девочку по интимным местам.
Напомним, в Житомирской области педофил насиловал своих детей.
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