В Японии сильные продолжительные снегопады привели к гибели людей, передает Kyodo News.

В префектуре Ниигата 90-летний фермер был найден мертвым в городе Токамати утром после того, как, вероятнее всего, попал в заснеженный дренаж.

По данным местной полиции, 62-летняя женщина также утонула в канализации в городе Нагаока после того, как отправилась убирать снег.

78-летний мужчина в Нагаоке умер, сломав себе шею. Предположительно, он упал с крыши своего дома, убирая снег.

Сообщается также о смертельных случаях в результате дорожно-транспортных происшествий в непогоду в префектуре Фукуока на юго-западе Японии и в северо-восточной префектуре Мияги.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время снегопад не прекратится.

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