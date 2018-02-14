В Японии из-за мощных снегопадов погибли люди [ Редактировать ]
В Японии сильные продолжительные снегопады привели к гибели людей, передает Kyodo News.
В префектуре Ниигата 90-летний фермер был найден мертвым в городе Токамати утром после того, как, вероятнее всего, попал в заснеженный дренаж.
По данным местной полиции, 62-летняя женщина также утонула в канализации в городе Нагаока после того, как отправилась убирать снег.
78-летний мужчина в Нагаоке умер, сломав себе шею. Предположительно, он упал с крыши своего дома, убирая снег.
Сообщается также о смертельных случаях в результате дорожно-транспортных происшествий в непогоду в префектуре Фукуока на юго-западе Японии и в северо-восточной префектуре Мияги.
Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время снегопад не прекратится.
Ранее мы сообщали, что снежный шторм парализовал США.
по теме
В Україні через негоду сотні населених пунктів залишилися без електрики
Надзвичайники попереджають, що снігопади триватимуть і сьогодні.
Эйфелеву башню в Париже закрыли
В столице Франции Париже из-за сложных погодных условий для посещений закрыли Эйфелеву башню.
Жителів Львівщини снігопади залишили без світла
Більше 20 населених пунктів на Львівщині залишаються без електрики. Потужні снігопади повалили сотні дерев. В самому Львові через це потрощено вісім автівок.
Снігопади у Іспанії: рятувальники оголосили передостанній рівень загрози
У полоні стихії: в Іспанії вирують заметілі. На гірських трасах перемети. Понад півсотні автошляхів перекриті. Перебої і з авіасполученням.
У Франції паводки змінились снігопадом
Біда не приходить сама. Якщо останні два тижні Париж потерпав від паводків, то сьогодні на місто обрушилися снігопади. Сипле у французькій столиці від самого ранку.