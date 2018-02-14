14 февраля - 45-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 320 дней.

День всех влюбленных (День святого Валентина)

Праздник, который отмечают влюбленные почти во всех странах мира.

Предположительно назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин - Валентин Интерамнский и Валентин Римский.

В этот день дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви - валентинки

Международный день дарения книг

Этот праздник появился в 2012 году и призван объединить всех, кто любит книги и чтение. В этот день принято дарить книги близким, передавать их в библиотеки и детские дома. Также можно оставить книгу в месте, где люди проводят много времени (например, в зале ожидания).

День компьютерщика

Неофициальный профессиональный праздник всех, чья работа связана с программированием, администрированием и производством компьютеров. Отмечается 14 февраля потому что в этот день в 1946 году был публично представлен первый реально работающий электронный компьютер.

Читайте также наш гороскоп на 14 февраля.