В США пронесся разрушительный торнадо [ Редактировать ]
В США пронесся разрушительный торнадо
По штату Флорида (США) пронесся торнадо, скорость ветра достигала 170 км/ч, передает WEAR.
По данным местных властей, в результате разгула стихии были повреждены 11 домов, двум из них нанесен серьезный ущерб.
Сотрудники правоохранительных органов, добровольцы пожарной службы и дорожные экипажи приступили к очистке дорог после.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о гибели людей из-за снегопадов в Японии.
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