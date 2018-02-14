По штату Флорида (США) пронесся торнадо, скорость ветра достигала 170 км/ч, передает WEAR.

По данным местных властей, в результате разгула стихии были повреждены 11 домов, двум из них нанесен серьезный ущерб.

Сотрудники правоохранительных органов, добровольцы пожарной службы и дорожные экипажи приступили к очистке дорог после.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о гибели людей из-за снегопадов в Японии.