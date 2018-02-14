Наводнение в США: власти объявили режим чрезвычайной ситуации [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В штатах Кентукки, Вирджиния, Западная Вирджиния и Теннесси (США) проливные дожди вызвали наводнения и оползни, передает Floodlist.
Сообщается, что из-за наводнений в некоторых местах зафиксированы прорывы плотины, затоплены дороги и дома.
Серьезно пострадали юго-восточные районы штата Кентукки, здесь введен режим чрезвычайной ситуации. Десятки людей были вынуждены оставить свои дома.
В Вирджинии ливни вызвали частичный прорыв плотины в муниципальном округе. 17 домов, расположенных неподалеку плотины, были эвакуированы и еще 75 домов в общей сложности были эвакуированы по всему графству.
Ранее мы сообщали о гибели людей из-за снегопада в Японии.
по теме
В США снежный шторм парализовал города
В аэропортах Детройта и Чикаго (США) отменили 1200 авиарейсов.
В США произошло массовое ДТП с 70 автомобилями (видео)
В CША в Айове произошла масштабная авария с участием 70 автомобилей
На Великобританию обрушился мощный шторм
На Великобританию со скоростью, достигающей 136 км/ч, обрушился шторм "Джорджина".
В США пронесся разрушительный торнадо
По штату Флорида (США) пронесся торнадо, скорость ветра достигала 170 км/ч.
В Японии из-за мощных снегопадов погибли люди
В Японии сильные продолжительные снегопады привели к гибели людей.