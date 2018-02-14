В штатах Кентукки, Вирджиния, Западная Вирджиния и Теннесси (США) проливные дожди вызвали наводнения и оползни, передает Floodlist.

Сообщается, что из-за наводнений в некоторых местах зафиксированы прорывы плотины, затоплены дороги и дома.

Серьезно пострадали юго-восточные районы штата Кентукки, здесь введен режим чрезвычайной ситуации. Десятки людей были вынуждены оставить свои дома.

В Вирджинии ливни вызвали частичный прорыв плотины в муниципальном округе. 17 домов, расположенных неподалеку плотины, были эвакуированы и еще 75 домов в общей сложности были эвакуированы по всему графству.

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