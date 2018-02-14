Школьный автобус столкнулся с грузовиком, погибли 22 ребенка [ Редактировать ]
В Нигерии автобус с учениками средней школы столкнулся с грузовиком, передает Gulf news Nigeria.
В результате происшествия погибли 22 школьника и водитель, три ребенка госпитализированы с тяжелыми травмами.
По предварительной информации, водитель школьного автобуса не справился с управлением, когда пытался объехать выбоину на дороге.
Ранее мы сообщали о смертельном ДТП с автобусом в Турции.
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