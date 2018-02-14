В Нигерии автобус с учениками средней школы столкнулся с грузовиком, передает Gulf news Nigeria.

В результате происшествия погибли 22 школьника и водитель, три ребенка госпитализированы с тяжелыми травмами.

По предварительной информации, водитель школьного автобуса не справился с управлением, когда пытался объехать выбоину на дороге.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП с автобусом в Турции.