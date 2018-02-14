60-летний убийца с особой жестокостью надругался над телом жертвы [ Редактировать ]
Убийца, который хотел устроить шествие с головой своей жертвы, прикрепленной к метле, был приговорен к пожизненному заключению. 60-летний Мартин Макдермотт зарезал Лесли Сэлмона и нанес ему 18 ударов по голове, сообщает Mirror.
Причем на тот момент Мартин уже отбыл 16 лет в тюрьме и был освобожден за шесть недель до убийства в Дерби. Кроме того, до этого мужчина нарушил условия условно-досрочного освобождения и в скором времени должен был вернуться обратно за решетку.
После того как Мартин убил своего соседа, он взял нож и отрезал ему голову. Когда полиция сказала, что Лесли умер, то преступник громко выдохнул и закричал: "Эй, спасибо Богу за это". Также он рассказал офицерам, что использовал ручку от метлы, чтобы попытаться надеть на нее голову своей жертвы и пройтись так по зданию.
Напомним, девушка расчленила мужчину после секс-игр.
по теме
Парень убил знакомую и написал сообщение в Facebook
Через несколько часов после того, как 19-летний Ши Хили зарезал свою жертву, юноша решил создать себе алиби
Женщина жестоко убила восьмимесячного ребенка для ритуала (видео)
Жительница Мексики была арестована по подозрению в убийстве своего восьмимесячного ребенка во время сатанистского ритуала.
В Италии убили молодую украинку
На железнодорожных рельсах нашли тело убитой украинки.
Убийца несколько лет "ухаживал" за 6 трупами, спрятав их в горшках
Останки по меньшей мере шести человек были найдены в саду, где работал серийный убийца Брюс Макартур.
Убийство на остановке в Киеве: резонансные детали преступления
В Киеве возле станции метро "Черниговская" младший лейтенант, контрактник воинской части с дислокацией в городе Белая Церковь убил человека на остановке общественного транспорта.