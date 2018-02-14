Убийца, который хотел устроить шествие с головой своей жертвы, прикрепленной к метле, был приговорен к пожизненному заключению. 60-летний Мартин Макдермотт зарезал Лесли Сэлмона и нанес ему 18 ударов по голове, сообщает Mirror.

Причем на тот момент Мартин уже отбыл 16 лет в тюрьме и был освобожден за шесть недель до убийства в Дерби. Кроме того, до этого мужчина нарушил условия условно-досрочного освобождения и в скором времени должен был вернуться обратно за решетку.

После того как Мартин убил своего соседа, он взял нож и отрезал ему голову. Когда полиция сказала, что Лесли умер, то преступник громко выдохнул и закричал: "Эй, спасибо Богу за это". Также он рассказал офицерам, что использовал ручку от метлы, чтобы попытаться надеть на нее голову своей жертвы и пройтись так по зданию.

Напомним, девушка расчленила мужчину после секс-игр.