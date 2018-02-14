В Нигерии пассажирский самолет совершил аварийную посадку, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Нигерии пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Air Lines совершил аварийную посадку в аэропорту Лагоса, сообщает телеканал CNN.
В результате пострадали пять человек.
Лайнер Airbus A330-200 направлялся из Лагоса в Атланту (Джорджия, США), но из-за неполадок в двигателе вернулся в аэропорт вылета.
После посадки всех пассажиров самолета эвакуировали. На борту находились 234 человека.
Накануне в Бельгии разбился самолет с туристами.
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