В Дании скончался принц Хенрик [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщается на сайте королевского дворца.
"Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне во вторник, 13 февраля, в 23.18 во дворце Фреденсборг", - сказано в сообщении.
В начале осени 2017 года стало известно о страшном диагнозе принца. С 2016 года он был на пенсии.
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