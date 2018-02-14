Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщается на сайте королевского дворца.

"Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне во вторник, 13 февраля, в 23.18 во дворце Фреденсборг", - сказано в сообщении.

В начале осени 2017 года стало известно о страшном диагнозе принца. С 2016 года он был на пенсии.