Праздник Сретения Господнего - это один из древнейших праздников у христиан. Первые проповеди перед народом произносили еще в IV-V веках - например, святители Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Григорий Нисский и Иоанн Златоуст.

История праздника

После рождения Христа Мария и Иосиф отправилось в столицу древнего Иудейского Царства - Иерусалим. Богородица должна была представить своего Сына, младенца Христа, "Лицу Божьему", то есть исполнить древний обычай, по которому всех мальчиков на сороковой день после рождения приносили в иерусалимский храм для особого чина очищения и посвящения Богу.

Семья жила небогато, поэтому очистительной жертвой Богородицы стали два голубя. Пречистая Дева решила принести жертву с смирения и уважения перед иудейским законом, несмотря на то, что Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия.

После совершения обряда Святое Семейство уже направлялось к выходу из Храма, но тут к ним подошел очень старый человек, пожалуй, самый старый человек в Иерусалиме. Его звали Симеон. В переводе с древнееврейского "šim'on" означает "слушание". Праведник взял Младенца на руки и радостно воскликнул: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет во откровение язычников и славу народа Твоего Израиля".

По преданию, на момент встречи с Христом Симеону было более 300 лет. Он был уважаемым человеком, одним из семидесяти двух ученых, которым поручили осуществить перевод Священного Писания с еврейского на греческий. Перевод Септуагинты был сделан по просьбе египетского царя Птолемея II Филадельфа (285-247 до н.э.).

Традиции праздника

В этот день принято освящать церковные свечи. Их хранят весь год и зажигают во время домашней молитвы. В церкви отмечают, что к сретенский свечам не следует приписывать какое-то магическое или чудодейственное значение. Однако в народе есть масса традиций, связанных со Сретением.

Стретенскую воду собирали с сосулек и добавляли к обычной воде. Считалось, что такая вода лечит раны и заболевания, спасает от "злого глаза", ведьмы, оборотня. Ею кропили воинов перед боем и чумаков перед походом, пасечники окропляли ею ульи в начале сезона, а хозяева - скот во время первого выгона на пастбище.

Обычно в этот день гадали, выставляя тарелку с зерном на ночь во двор (если утром роса - урожай, нет росы - плохой признак).

Существует поверье, что сретенские свечи охраняют жилье от удара молнии.

По народным верованиям, поставленная сразу по приходу из цервки такая свеча защищала дом и будущий урожай.

Звездное небо - весна не скоро.

Капель - к богатому урожаю пшеницы.

Ровно и спокойно горящая свеча "сообщает", что все домашние будут здоровы.

Удача и достаток придут в дом, если покормить бездомного пса.

Освященную в этот день в церкви воду использовали против "сглаза" (распространенное у многих народов суеверие о дурном влиянии взгляда некоторых людей вообще или при определенных обстоятельствах). Ею кропили животных и людей.

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