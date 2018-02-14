Поздравления со Сретением Господним: стихи, картинки, проза [ Редактировать ]
Сретение Господне – великий двунадесятый (то есть один из двенадцати важнейших) православный праздник, который символизирует не только встречу Христа с праведником Симеоном, но и, по народной традиции, еще и встречу зимы с весной. Поздравьте близких с этим светлым праздником.
***
Со Сретением Господним поздравляю,
Пожелаю вам благих счастливых дней,
Пусть не будет доброте душевной края
В свете истины божественных лучей.
В день, когда младенца пресвятого
Принесли для посвященья Богу в храм,
Вам желаю веры и покоя,
Сбыться всем прекрасным чудесам!
***
На Сретение Господне
Повстречаются сегодня
Очень лютая зима
И красавица-весна.
Заведут свой вечный спор:
Быть зиме, до каких пор?
Может нужно уступить
И весну к нам пропустить?
Нет! - ответила зима, -
Буду я ещё сама
Вас морозом морозить,
Чтоб весну к вам не пустить!
Солнце скоро спор решит
И весна к нам поспешит.
Со Сретеньем поздравляем,
Жить по вере всем желаем!
***
Сретение Господне - важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.
На Господнее Сретение!
Пусть судьба вознаграждает
Вас чудесным настроением,
Верой в лучшее, любовью,
Все надежды исполняя,
Счастьем, радостью, здоровьем,
Жизнь всецело наполняя!
***
В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.
В день Господнего Сретения!
Веры вам, больших успехов,
В дом - достатка, счастья, смеха!
Теплоты рассветов ясных,
Дней, от радости, прекрасных,
Сил, здоровья, настроения,
И любви, для вдохновения!
***
В Сретение Господне,
Желаю для тебя,
Чтоб стала полнокровней,
Богаче жизнь твоя!
Чтоб все мечты сбывались,
Под небом февраля,
И чаще бы встречались,
Хорошие друзья!
***
В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.
***
Со Сретением Господним
Поздравляю я тебя!
Пускай будут благосклонны
К тебе небо и судьба.
Небо радость, счастье дарит,
А Господь во сне придет —
Благодать свою подарит,
Волшебство в жизнь привнесет!
***
От единственной встречи порой,
Очень многое в жизни зависит.
Пусть же будет удача с тобой
И по жизни пусть Ангел твой свыше
Наблюдает, ведет и хранит,
От невзгод и потерь защищает.
Ну а я в этот памятный день
Со Сретеньем тебя поздравляю.
***
Со Сретением Господним! Пусть из Вашей жизни навсегда уйдут холода, исчезнут злоба и непонимание, пусть в сердце расцветет весна и прогонит грусть. Желаем, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.
***
Сегодня праздник - Сретение Господне.
День лучезарный, вдохновляющий и ясный,
Желаю от души - тепла, добра, здоровья,
Сердце будет легким, жизнь - прекрасной.
Пусть жизнь Господь всегда оберегает,
А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.
***
Со сретением Господним
Поздравляем всех людей!
Пусть в добро и состраданье
Верят люди все сильней!
Вы в сердца свои впустите
Бога, с ним любовь и мир,
Чтобы каждый день грядущий
Вам лишь радость приносил!
***
Святой день - Сретение Господне.
Хочу вам пожелать здоровья.
Пусть Бог ваш дом оберегает,
Тревог пусть в жизни не бывает.
Хранит от бед пусть Ангел вас,
Радость несет вам каждый час.
Помолитесь в небеса,
И вмиг узрите чудеса!
***
Да будет наш разум открытым всегда
Помышлениям правильным, добрым,
Ведь настоящее счастье - душевный покой
И благоволенье Всевышнего - Господа Бога!
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