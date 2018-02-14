Сретение Господне – великий двунадесятый (то есть один из двенадцати важнейших) православный праздник, который символизирует не только встречу Христа с праведником Симеоном, но и, по народной традиции, еще и встречу зимы с весной. Поздравьте близких с этим светлым праздником.

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Со Сретением Господним поздравляю,

Пожелаю вам благих счастливых дней,

Пусть не будет доброте душевной края

В свете истины божественных лучей.

В день, когда младенца пресвятого

Принесли для посвященья Богу в храм,

Вам желаю веры и покоя,

Сбыться всем прекрасным чудесам!

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На Сретение Господне

Повстречаются сегодня

Очень лютая зима

И красавица-весна.

Заведут свой вечный спор:

Быть зиме, до каких пор?

Может нужно уступить

И весну к нам пропустить?

Нет! - ответила зима, -

Буду я ещё сама

Вас морозом морозить,

Чтоб весну к вам не пустить!

Солнце скоро спор решит

И весна к нам поспешит.

Со Сретеньем поздравляем,

Жить по вере всем желаем!

***

Сретение Господне - важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

***

Божьей милости желаю

На Господнее Сретение!

Пусть судьба вознаграждает

Вас чудесным настроением,

Верой в лучшее, любовью,

Все надежды исполняя,

Счастьем, радостью, здоровьем,

Жизнь всецело наполняя!

***

В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

***

Принимайте поздравления,

В день Господнего Сретения!

Веры вам, больших успехов,

В дом - достатка, счастья, смеха!

Теплоты рассветов ясных,

Дней, от радости, прекрасных,

Сил, здоровья, настроения,

И любви, для вдохновения!

***

В Сретение Господне,

Желаю для тебя,

Чтоб стала полнокровней,

Богаче жизнь твоя!

Чтоб все мечты сбывались,

Под небом февраля,

И чаще бы встречались,

Хорошие друзья!

***

В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.

***

Со Сретением Господним

Поздравляю я тебя!

Пускай будут благосклонны

К тебе небо и судьба.



Небо радость, счастье дарит,

А Господь во сне придет —

Благодать свою подарит,

Волшебство в жизнь привнесет!

***

От единственной встречи порой,

Очень многое в жизни зависит.

Пусть же будет удача с тобой

И по жизни пусть Ангел твой свыше

Наблюдает, ведет и хранит,

От невзгод и потерь защищает.

Ну а я в этот памятный день

Со Сретеньем тебя поздравляю.

***

Со Сретением Господним! Пусть из Вашей жизни навсегда уйдут холода, исчезнут злоба и непонимание, пусть в сердце расцветет весна и прогонит грусть. Желаем, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

***

Сегодня праздник - Сретение Господне.

День лучезарный, вдохновляющий и ясный,

Желаю от души - тепла, добра, здоровья,

Сердце будет легким, жизнь - прекрасной.

Пусть жизнь Господь всегда оберегает,

А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

***

Со сретением Господним

Поздравляем всех людей!

Пусть в добро и состраданье

Верят люди все сильней!



Вы в сердца свои впустите

Бога, с ним любовь и мир,

Чтобы каждый день грядущий

Вам лишь радость приносил!

***

Святой день - Сретение Господне.

Хочу вам пожелать здоровья.

Пусть Бог ваш дом оберегает,

Тревог пусть в жизни не бывает.



Хранит от бед пусть Ангел вас,

Радость несет вам каждый час.

Помолитесь в небеса,

И вмиг узрите чудеса!

***

Да будет наш разум открытым всегда

Помышлениям правильным, добрым,

Ведь настоящее счастье - душевный покой

И благоволенье Всевышнего - Господа Бога!

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