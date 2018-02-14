У справі про держзраду Януковича сьогодні в Оболонському суді допитували російського опозиціонера, та екс-депутата Держдуми Іллю Понамарьова. Його свідчення тривали більше двох годин.

Понамарьов повідомив про майже мільярдний хабар у доларах США, який через оборудку із облігаціями держпозики отримала родина Януковича. За те, щоб Україна і далі залишалася в орбіті Росії. За словами Понамарьова, саме з цих грошей родина Януковича фінансувала бойовиків ЛНР і ДНР.

Крім того, сьогодні ж, захисники Януковича подали клопотання про залучення більше сотні свідків, серед яких - євродепутати та євродипломати. А також - високопосадовців та силовиків часів Януковича. Судді частково задовольнили це клопотання.

"Были украинские гособлигации, которые в тот момент продавались с большим дисконтом, потому что было непонятно будущее украинской экономики. От того что Россия обязалась купить эти облигации - на 15 млрд. естественно курс их должен был вырасти. Тот кто об этом знал, мог на этом хорошо заработать, что и произошло", - розповідає свідок Ілля Пономарьов.

" Из более чем 160 свидетелей суд удовлетворил всего лишь 16 человек. Я обращаю внимание, что со стороны Генпрокуратуры было удовлетворено и фактически заслушано 44 человека. 44 против 16 свидетелей удовлетворенных защитой", - каже адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.

"Ми вважали, що в даному проваджені можуть бути свідками лише дві особи - всі останні не є свідками саме в цьому провадженні. Да - вони...ми....можемо дійти висновку, що всі інщі свідки - що не є свідками в цьому провадженні можуть бути свідками у інших провадженнях. Але у цьому провадженні - вони не є свідками. Це пілот, який летів із Януковичем і а також працівник аєроруху", - каже прокурор Главної військової прокуратури Руслан Кравченко.