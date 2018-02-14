Екс-депутат Держдуми розповів про мільярд доларів хабара Януковичу [ Редактировать ]
У справі про держзраду Януковича сьогодні в Оболонському суді допитували російського опозиціонера, та екс-депутата Держдуми Іллю Понамарьова. Його свідчення тривали більше двох годин.
Понамарьов повідомив про майже мільярдний хабар у доларах США, який через оборудку із облігаціями держпозики отримала родина Януковича. За те, щоб Україна і далі залишалася в орбіті Росії. За словами Понамарьова, саме з цих грошей родина Януковича фінансувала бойовиків ЛНР і ДНР.
Крім того, сьогодні ж, захисники Януковича подали клопотання про залучення більше сотні свідків, серед яких - євродепутати та євродипломати. А також - високопосадовців та силовиків часів Януковича. Судді частково задовольнили це клопотання.
"Были украинские гособлигации, которые в тот момент продавались с большим дисконтом, потому что было непонятно будущее украинской экономики. От того что Россия обязалась купить эти облигации - на 15 млрд. естественно курс их должен был вырасти. Тот кто об этом знал, мог на этом хорошо заработать, что и произошло", - розповідає свідок Ілля Пономарьов.
" Из более чем 160 свидетелей суд удовлетворил всего лишь 16 человек. Я обращаю внимание, что со стороны Генпрокуратуры было удовлетворено и фактически заслушано 44 человека. 44 против 16 свидетелей удовлетворенных защитой", - каже адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.
"Ми вважали, що в даному проваджені можуть бути свідками лише дві особи - всі останні не є свідками саме в цьому провадженні. Да - вони...ми....можемо дійти висновку, що всі інщі свідки - що не є свідками в цьому провадженні можуть бути свідками у інших провадженнях. Але у цьому провадженні - вони не є свідками. Це пілот, який летів із Януковичем і а також працівник аєроруху", - каже прокурор Главної військової прокуратури Руслан Кравченко.
по теме
Экс-глава СБУ Наливайченко потребовал рассекретить "Дело Януковича"
Оболонский суд столицы продолжает рассматривать дело о госизмене Виктора Януковича. После многочасового допроса, адвокаты потребовали отвода судей, но ходатайство - отклонили. В свою очередь экс-глава СБУ заявил - он настаивает, чтобы все материалы по делу Януковича были рассекречены.
У Чернівецькій області судять ветерана АТО
У Чернівецькій області сьогодні судили Валерія Красняна. Колишньому військовослужбовцеві - інкримінують незаконне поводження зі зброєю.
У Франції розпочався суд над організатором "грабунку століття"
8 років тому Жак Кассандрі написав книжку, в якій розповів про легендарне пограбування банку "Сосьєте Генераль". Попри те, що роман вийшов під псевдонімом, поліції вдалося вирахувати його автора та відправити на лаву підсудних.
Суд Києва підтвердив амністію водієві-вбивці (відео)
Злочин без кари. Апеляційний суд Києва сьогодні розглядав справу щодо загибелі хлопця, якого рік тому у Борисполі збили на пішохідному переході.
Гуманізм чи корупція: судді випустили на волю водія-вбивцю Владислава Тимченка
19-річного студента збили на пішохідному переході - автівка їхала на червоне світло. Хлопець, так і не отямившись, помер у лікарні за тиждень після аварії. Тоді слідство встановило провину водія - колишнього співробітника правоохоронних органів Владислава Тимченка.