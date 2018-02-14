У Львові чиновницю міграційної служби затримали за хабар [ Редактировать ]
Бізнeс на біометричних паспортах організувала співробітниця міграційної служби у Львові. За позачергове оформлення документу жінка вимагала 2 тисячі гривень.
Співробітники СБУ затримали її під час отримання хабара у службовому кабінеті. Жінка вимагала 10 тисяч гривень за оформлення 5 закордонних паспортів поза чергою. Тепер їй загрожує до 10 років ув'язнення.
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