Бізнeс на біометричних паспортах організувала співробітниця міграційної служби у Львові. За позачергове оформлення документу жінка вимагала 2 тисячі гривень.

Співробітники СБУ затримали її під час отримання хабара у службовому кабінеті. Жінка вимагала 10 тисяч гривень за оформлення 5 закордонних паспортів поза чергою. Тепер їй загрожує до 10 років ув'язнення.