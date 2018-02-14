У Львові підпалили офіс "Сбербанку" [ Редактировать ]
У Львові горіло приміщення "Сбербанку". Зайнялося на першому поверсі триповерхового житлового будинку на вулиці Городоцькій.
Попередньо відомо, що це був підпал. Двоє зловмисників - чоловік та жінка - вранці кинули пляшку з запалювальною сумішшю в офіс установи. Вогонь спалахнув миттєво та пошкодив побутові речі банку. Обійшлося без постраждалих.
Рятувальникам довелося евакуйовувати мешканців будинку. Полум’я загасили через пів години кілька машин спецтехніки. В поліції вже відкрили кримінальне провадження за умисне пошкодження майна. А нападників розшукують.
"В результаті загорання знищено речі побутового вжитку на площі 5 метрів квадратних, також пошкоджено речі побутового вжитку на площі три метри квадратних. Через щільне задимлення рятувальникам довелося евакуювати 4 людини з житлового будинку", - повідомив спеціаліст з зв'язків з громадськістю ГУДСНС у Львівській області Ігор Курус.
по теме
В центре Львова вспыхнул автомобиль
8 февраля, около 20 часов, в центральной части Львова, по улице Рава-Подвальная, произошло внезапное возгорание автомобиля Volkswagen.
Во Львове вспыхнул многоэтажный дом (фото, видео)
Во львовской многоэтажке произошел пожар в мусоропроводе, спасатели эвакуировали из дома 47 человек.
В Киеве горела многоэтажка
Вечером 12 февраля в Киеве, в многоэтажном доме по адресу Артиллерийский переулок, 3, произошел пожар. Всех жителей дома эвакуировали.
В Ужгороде из-за пожара в общежитии эвакуировали 300 человек
Вечером 12 февраля в общежитии №4 Ужгородского национального университета произошел пожар, во время которого были эвакуированы 300 человек.
Пожар в лагере "Виктория": тела детей эксгумировали по просьбе родителей
Неожиданный поворот в расследовании пожара в лагере "Виктория"в Одессе. Тела трех девочек, которые погибли в той страшной трагедии, сегодня эксгумировали.