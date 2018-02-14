У Львові горіло приміщення "Сбербанку". Зайнялося на першому поверсі триповерхового житлового будинку на вулиці Городоцькій.

Попередньо відомо, що це був підпал. Двоє зловмисників - чоловік та жінка - вранці кинули пляшку з запалювальною сумішшю в офіс установи. Вогонь спалахнув миттєво та пошкодив побутові речі банку. Обійшлося без постраждалих.

Рятувальникам довелося евакуйовувати мешканців будинку. Полум’я загасили через пів години кілька машин спецтехніки. В поліції вже відкрили кримінальне провадження за умисне пошкодження майна. А нападників розшукують.

"В результаті загорання знищено речі побутового вжитку на площі 5 метрів квадратних, також пошкоджено речі побутового вжитку на площі три метри квадратних. Через щільне задимлення рятувальникам довелося евакуювати 4 людини з житлового будинку", - повідомив спеціаліст з зв'язків з громадськістю ГУДСНС у Львівській області Ігор Курус.