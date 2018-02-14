Кабмін ухвалив низку рішень, аби закрити конфлікт з Угорщиною щодо освітнього закону. Міністри запропонували продовжити на три роки - до 2023 термін імплементації закону. А ще - внесли висновки Венеційської комісії до Річного національного плану співробітництва з НАТО. Чого чекають у відповідь від Будапешту - знає Олена Абрамович.

Закон про освіту - начебто питання далеке від сфери безпеки. Проте саме в стінах Альянсу Угорщина використовувала його - найчастіше. Блокувала засідання Україна-НАТО уже двічі. Вимагала відмовитися від закону.

"Мы серьезно относимся к решениям НАТО. Ведь все страны, что хотят сблизиться с НАТО - они должны предоставлять, а затем и реализовывать, годичные планы. А в годичном плане Украины вопрос прав меньшинств присутствует", - говорит Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини.

За допомогою Україна спершу звернулась до Венеційської комісії. І сьогодні внесла рекомендовані нею зміни до Річного національного плану співпраці з НАТО.

"Україна бере на себе зобов’язання захищати інтереси всіх національних майнорітіс, не тільки угорської. Тому ми і пропонуємо, що хорошо - ми зрозуміли вас. Ми беремо рекомендації Венеціанської комісії і повністю, як ви нам рекомендували, після двокрапки - все, що вона рекомендувала, ми пропонуємо внести в річну національну програму", - каже голова місії України при НАТО Вадим Пристайко.

Ще один крок назустріч - відтермінування імплементації закону. Тепер поступовий перехід на українську має розпочатися не у 2020, а в 2023 році. Окрім того, ведуться консультації з нацменшинами. Щоправда, не без проблем. На сьогоднішню зустріч представники угорських громад прибути відмовились.

"Відбувається реальне затягування процесу консультацій і створюється враження, що Україна недбало ставиться до рекомендацій Венеційської комісії. Це неправда, це маніпуляції. Для нас найважливіше вивести це питання з політичного маніпулювання і перевести в площину користі для дітей", - каже міністр освіти України Лілія Гриневич.

А поки конфлікт не вирішений, Україна не може просуватися у співпраці з НАТО. Останнє засідання комісії Україна-НАТО було аж 2 роки тому. В українській місії сподіваються, поновити зустрічі вдасться уже в квітні - на з’їзді міністрів закордонних справ НАТО.

" Ви знаєте про існування листа, напевне, - 11 послів НАТО надіслали своєму колезі лист, у якому висловили своє повне нерозуміння, яким чином можна зловживати принципом консенсуса у такій організації як НАТО", - каже голова місії України при НАТО Вадим Пристайко.

Про те, що час перегорнути цю сторінку, напередодні заявив і Генсек НАТО. Поговорити про це він має з українським президентом цього тижня у Мюнхені.