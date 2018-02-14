Україні продовжує на 3 роки імплементацію закону про мови [ Редактировать ]
Кабмін ухвалив низку рішень, аби закрити конфлікт з Угорщиною щодо освітнього закону. Міністри запропонували продовжити на три роки - до 2023 термін імплементації закону. А ще - внесли висновки Венеційської комісії до Річного національного плану співробітництва з НАТО. Чого чекають у відповідь від Будапешту - знає Олена Абрамович.
Закон про освіту - начебто питання далеке від сфери безпеки. Проте саме в стінах Альянсу Угорщина використовувала його - найчастіше. Блокувала засідання Україна-НАТО уже двічі. Вимагала відмовитися від закону.
"Мы серьезно относимся к решениям НАТО. Ведь все страны, что хотят сблизиться с НАТО - они должны предоставлять, а затем и реализовывать, годичные планы. А в годичном плане Украины вопрос прав меньшинств присутствует", - говорит Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини.
За допомогою Україна спершу звернулась до Венеційської комісії. І сьогодні внесла рекомендовані нею зміни до Річного національного плану співпраці з НАТО.
"Україна бере на себе зобов’язання захищати інтереси всіх національних майнорітіс, не тільки угорської. Тому ми і пропонуємо, що хорошо - ми зрозуміли вас. Ми беремо рекомендації Венеціанської комісії і повністю, як ви нам рекомендували, після двокрапки - все, що вона рекомендувала, ми пропонуємо внести в річну національну програму", - каже голова місії України при НАТО Вадим Пристайко.
Ще один крок назустріч - відтермінування імплементації закону. Тепер поступовий перехід на українську має розпочатися не у 2020, а в 2023 році. Окрім того, ведуться консультації з нацменшинами. Щоправда, не без проблем. На сьогоднішню зустріч представники угорських громад прибути відмовились.
"Відбувається реальне затягування процесу консультацій і створюється враження, що Україна недбало ставиться до рекомендацій Венеційської комісії. Це неправда, це маніпуляції. Для нас найважливіше вивести це питання з політичного маніпулювання і перевести в площину користі для дітей", - каже міністр освіти України Лілія Гриневич.
А поки конфлікт не вирішений, Україна не може просуватися у співпраці з НАТО. Останнє засідання комісії Україна-НАТО було аж 2 роки тому. В українській місії сподіваються, поновити зустрічі вдасться уже в квітні - на з’їзді міністрів закордонних справ НАТО.
" Ви знаєте про існування листа, напевне, - 11 послів НАТО надіслали своєму колезі лист, у якому висловили своє повне нерозуміння, яким чином можна зловживати принципом консенсуса у такій організації як НАТО", - каже голова місії України при НАТО Вадим Пристайко.
Про те, що час перегорнути цю сторінку, напередодні заявив і Генсек НАТО. Поговорити про це він має з українським президентом цього тижня у Мюнхені.
по теме
Угорщина оголосила умови зняття блокади проти України
Будапешт вимагає, щоб Україна не впроваджувала новий Закон про освіту, поки не домовиться з національними меншинами.
Венгрия требует от Украины отмены закона об образовании
Венгрия готова прекратить блокаду сотрудничества Украины с НАТО, но при одном условии. Его назвал министр иностранных дел этой страны Петер СийЯрто. Будапешт требует, чтобы Украина не вводила в действие новый Закон об образовании, пока не договорится с национальными меньшинствами.
В Украине резко ответили на ультиматум Венгрии в "языковом споре"
Министр образования Украины Лилия Гриневич на заседании правительства прокомментировала требования Будапешта о дополнительных языковых уступках венгерскому меньшинству.
Закон об образовании: Венгрия выдвинула еще одно условие Украине
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не откажется от своей политики относительно украинского закона об образовании без юридических гарантий.
Угорщина заблокувала участь України у засіданні НАТО
Знову без України: у Брюсселі відбудеться уже друге засідання міністрів оборони країн НАТО, без комісії Україна-НАТО. Участь Києва кілька місяців поспіль блокує Угорщина.