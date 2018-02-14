У Кропивницькому на маршрут вийшов тролейбус кохання [ Редактировать ]
У Кропивницькому до дня закоханих на маршрут вивели тролейбус кохання. Його тематично прикрасили кульками, сердечками та стрічками. У рейс запросили закохані пари.
Тут для них організували тематичні конкурси, фотозони та створили романтичну атмосферу - виконання музичних творів на саксофоні. Маршрут тролейбуса кохання проходитиме від Центру до Лісопаркової. Аби потрапити на нього кропивничани мали завчасно забронювати квиток.
Вартість проїзду у такому романтичному громадському транспорті, щоправда, трохи вища за звичайну - тридцять гривень. Усі зібрані кошти підуть - на благодійність.
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