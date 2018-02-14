Перший інклюзивно-ресурсний центр освіти відкрили сьогодні на Закарпатті. Тут проводитимуть спеціальну реабілітацію для дітей та підлітків з особливими потребами. З ними тут працюватимуть, зокрема, педагоги-дефектологи, логопеди, психологи, а також інструктори з лікувальної фізкультури.

Загалом центр обладнаний усім необхідним для не лише для фізичної реабілітації дітей, а й для їхньої соціалізації. На його облаштування витратили понад 150 тисяч гривень.

"Щоби всі діти мали рівні можливості, не залежно від того, де вони живуть, якщо навіть батьки переїхали з однієї області в іншу, вони можуть розраховувати на той же самий рівень послуг навчальних, який вони зможуть отримувати у цих інклюзивно-ресурсних центрах, які будуть мережею покривати всю Україну", - каже голова благодійного фонду Петра Порошенка Марина Порошенко.