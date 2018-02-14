У Вінниці незрячий волонтер організував ремонт техніки з передової. Каже, переобладнати для потреб армії можна будь-яку машину. Анастасія Старовойт познайомилася зі сміливим і вправним.

Третій рік поспіль Денис волонтерить. Допомагає сиротам, людям з інвалідністю, часто їздить на передову. І це попри те, що два роки тому він повністю втратив зір.

"Воно не впливає. Є в нас команда, є друзі, є кохана дівчина. Ми працюємо в команді, разом допомагаємо один одному", - каже волонтер Денис Романовський.

За довгий час поїздок хлопець добре вивчив потреби бійців на передовій. Організував ремонт військової техніки. Спочатку під потреби медиків переобладнали джип. На черзі - капітальний ремонт ще однієї автівки.

На передову цей автомобіль швидкої допомоги передали волонтери. Тільки під час останньої ротації на ньому вдалося евакуювати понад 50 поранених бійців. Після ремонту швидку планують передати назад в АТО. Але на це потрібно чимало часу.

"Ця машина трошки побувала в обстрілі, там видно по ній, осколками посічена і сама трошки вигляд має не такий, як положено. Я думаю, що за місяць аби ми справилися", - переконаний військовослужбовець збройних сил України, водій-санітар швидкої допомоги Валентин Белінський.

Валентин - водій цієї швидкої. Розповідає, що боявся, що не доїде до Вінниці і машина зламається просто в дорозі. Оглядає, що саме потрібно ремонтувати.

"Ці зняті форсунки віддані повністю на ремонт. Одна форсунка капітальний ремонт коштує на сьогоднішній момент якщо якісно і з гарантією, то вона коштує десь 120-140 доларів", - каже військовослужбовець збройних сил України, водій-санітар швидкої допомоги Валентин Белінський.

Реанімувати швидку будуть ось ці хлопці. Якщо треба, готові працювати і вночі, адже знають, що найголовніше.

"Щоб впереді там спасли кого треба і машина не підвела. Ми лікарі в своїй сфері".

Денис своєю командою задоволений, каже: з такою підтримкою на передову їздити не страшно.

"Таке в нас залізне правило: ми їздимо тільки на лінію розмежування, тільки на нуль. Тобто, туди, де дійсно ця допомога потрібна. Не на другу, не на третю лінію оборони хоч там теж є свої певні потреби, їдемо туди, де саме необхідніше їхати", - каже волонтер Денис Романовський.

Після ремонту швидкої, волонтери візьмуться за джип. Обіцяють - ця техніка ще повоює.