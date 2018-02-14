ЗМІ оприлюднили імена загиблих в Сирії Росіян з "групи Вагнера" [ Редактировать ]
У Болівії збільшилася кількість жертв карнавалу, ЗМІ встановлюють імена загиблих у Сирії російських найманців, а в Південній Кореї сильний вітер заважає спортсменам змагатися. Детальніше про ці та інші події - у нашому короткому огляді.
Франція обіцяє завдати удару по Сирії у разі застосування нею хімічної зброї проти цивільних. Таку заяву зробив президент Емануель Макрон. Він додав, що поки Париж не отримав беззаперечних доказів використання заборонених речовин сторонами конфлікту, однак французькі відомства і збройні сили пильно стежать за ситуацією.
За сім років війни у Сирії провладні війська неодноразово застосували хімічну зброю, що заборонено міжнародною конвенцією від 1993-го року.
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ЗМІ оприлюднили імена ще трьох росіян, загиблих 7 лютого унаслідок удару США в долині річки Євфрат. Усі троє - найманці з так званої приватної військової "Групи Вагнера", двоє з них раніше воювали на Донбасі. Ще раніше в пресу потрапили імена чотирьох загиблих росіян.
За даними CNN, того дня загинула сотня російських найманців, що воювали на боці провладної армії. Москва не змінює офіційної риторики - "іх там нєт". А от родичі загиблих заявляють про протилежне. У Пентагоні ж повідомили, що підтвердження даним ЗМІ немає.
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Туреччина заявила про знищення майже 1,5 тисячі бойовиків в Афріні. Лише з початку нинішньої доби знищено 46 курдів і бойовиків "Ісламської держави". Як йдеться в повідомлені з Генштабу Збройних сил Туреччини : "З початку операції "Оливкова гілка" на північному заході Сирії знешкоджені 1485 терористів".
Як зазначив у своїй промові президент Туреччини Реджеп Ердоган " Дії Збройних сил Туреччини в Афріні - це лише підготовка до більш масштабних кроків. Наступальні дії турецької армії ще попереду".
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Фатальний карнавал. Кількість загиблих під час фестивалю в болівійському Оруро збільшилася до 40. Традиційне святкування триває п'ятий день поспіль і, попри заходи безпеки, супроводжується фатальними інцидентами.
Минулої суботи карнавальну процесію зупинив вибух газового балона в торгівельному павільйоні, тоді загинуло щонайменше 20 людей. Ще один вибух стався у ніч на середу і забрав три життя.
Не обійшлося без жертв і під час кількох масштабних ДТП. За ці кілька днів поранення отримали понад 120 людей. Інциденти розслідує поліція. Карнавал в Оруро - найвідоміший болівійських фестиваль, внесений до Списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
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Негода випробовує олімпійців у Пхьончахі. Розклад сьогоднішніх змагань довелося змінити через сильний вітер. У біатлоні індивідуальну жіночу гонку на 15 кілометрів перенесли на четвер, а жіночий слалом - на п'ятницю.
Також в олімпійському містечку закрили медіа-центри, що містилися в наметах. Доступ до олімпійського парку обмежили до кінця дня, глядачам рекомендують залишатися в приміщеннях.
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