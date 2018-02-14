У Дніпрі розгорівся скандал. В інтернеті з'явилася база даних жильців одного з комунальних підприємств. І список, м'яко кажучи, шокував людей. Кожному з шести тисяч пожильців - комунальники дали своєрідну характеристику, і більшість з них - просто нецензурна лайка. Наші кореспонденти разом з мешканцями - вирішили довідатись - хто і навіщо робив образливі нотатки.

Ось ці документи вже добу ширяться інтернетом. В списку більше шести тисяч адрес, які обслуговувала одна з житлово-експлуатаційних контор Дніпра. Її співробітники біля кожної адреси занотовували невеличкий коментар про мешканця квартири, до того ж - не завжди коректний.

Базу даних виклав Сергій Дяченко - співзасновник української групи інформаційної безпеки. Говорить, уся електронна документація держорганів не захищена, ці документи - незаперечний доказ.

"Я был уверен, что попал в коллекторскую фирму. Настолько все ценично, уникально. Более того, ровно через 27 минут о великая сила фейсбука, после того как ребята опубликовали этот пост, компьютер ЖЕКовский был выключен", - говорит співзасновник української групи інформаційної безпекиСергій Дяченко.

Ці документи Сергій дістав з бази даних ЖЕКу номер 50. Айтішник каже, що коментарі почали вносити ще у 2010 році. В департаменті житлового господарства міськради запевнили, що це комунальне підприємство вже давно реорганізоване і називають ці списки провокацією.

"Жека такого уже давно не существует. И не существует уже давно, года два, три, четыре. Жека нет, люди уволены. Поэтому и коментировать честно говоря затрудняюсь сказать", - каже заступник директора департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Владислав Грицай.

В комунальному підприємстві, яке нині обслуговує мешканців зі списку - дізнатися щось про укладачів нам не вдалося. Працівники бухгалтерії, побачивши журналістів, зачинилася, а майстри кажуть, що про записки нічого не знають.

"- Я вообще с 51 жека. - Тут с 50 вообще никого не сталось. ? - Тут нет. Может там, в бухгалтерии", - каже майстер ЖРЕПу Самарського району Дніпра Анжела Василівна.

А от мешканці квартир, коли побачили, які нотатки про них лишали комунальники - були шоковані. Вони і не здогадувалися про існування таких маркувальних поміток.

"Простите я не могу читать. Не, я вижу, но такого я вообще не знаю в чем причина. Какое они вообще имели право обзываться матами".

"Я считаю, что они не имеют никакого права обсуждать людей, которые проживают", - вважає житель Дніпра Владислав.

Що це - жарт, чи справді працівники підприємства перевищили повноваження - тепер будуть розбиратися правоохоронці. Сергій Дьяченко передав документи до обласної прокуратури.