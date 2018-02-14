Освобождение заложников: в Украине заявили о готовности к компромиссам [ Редактировать ]
Украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников.
Украинская сторона также ожидает скорейшее проведение второй волны освобождения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер.
Накануне вопрос освобождения заложников в телефонном разговоре обсудили президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин.
"Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой", - написала она.
Олифер добавила, что Украина призывает Россию присоединиться к трехстороннему механизму поиска пропавших без вести.
"Призываем РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создания с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО. Пока РФ отказывается участвовать в этой работе", - сообщила Олифер.
Ранее сообщалось, что Украина во время обмена пленными не отдала важного свидетеля по авикатастрофе МН-17.
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