Боевики ударили по силам АТО: есть раненые [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции сил АТО. В результате этих обстрелов 3 украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении вблизи Троицкого боевики выпустили 4 мины из 120-миллиметровых минометов. А позиции сил АТО возле Майского террористы обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
Тем временем на Донецком направлении боевики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам украинских военных близ Красногоровки, Новотроицкого и Каменки.
Вблизи Красногоровки террористы также стреляли из вооружения БМП.
Напомним, в ОБСЕ указали расположение танков боевиков на Донбассе.
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