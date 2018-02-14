Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции сил АТО. В результате этих обстрелов 3 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении вблизи Троицкого боевики выпустили 4 мины из 120-миллиметровых минометов. А позиции сил АТО возле Майского террористы обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Тем временем на Донецком направлении боевики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам украинских военных близ Красногоровки, Новотроицкого и Каменки.

Вблизи Красногоровки террористы также стреляли из вооружения БМП.

Напомним, в ОБСЕ указали расположение танков боевиков на Донбассе.