Темнокожий иностранец порезал себе вены и собственной кровью нарисовал кресты на подъездах дома и припаркованных рядом автомобилях в Соломенском районе Киева.

Как передает "Информатор", жители сообщают две версии произошедшего.

Один из жильцов дома рассказал, что в ночь на 14 февраля в квартире на улице Василия Липковского, 11 между двумя иностранцами произошел бытовой конфликт. Во время словесной перепалки один из них выбросил другого через окно с третьего этажа. Его госпитализировали в больницу.

И по словам другого жителя, темнокожий иностранец в этом доме снимает квартиру. Ночью он привел в жилье девушек "легкого поведения". Он остался недоволен развлечениями с девушками и начал им угрожать ножом, одной из них он разбил голову. Мужчину задержала полиция, и через некоторое время его отпустили.

Когда он вернулся домой, вскрыл себе вены и разрисовал кровью по меньшей мере 10 автомобилей местных жителей и стены трех подъездов дома. Также он оставил следы крови на детской площадке.

Местные вызвали полицию, которая задержала мужчину. Вероятно, иностранец находился в состоянии наркотического опьянения. Квартира была разгромлена и залита кровью. Правоохранители выясняют детали странного инцидента.

Ранее сообщалось, что муж бросил плачущую кровью жену.