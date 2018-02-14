В Киеве иностранец своей кровью нарисовал кресты на авто (фото) [ Редактировать ]
Темнокожий иностранец порезал себе вены и собственной кровью нарисовал кресты на подъездах дома и припаркованных рядом автомобилях в Соломенском районе Киева.
Как передает "Информатор", жители сообщают две версии произошедшего.
Один из жильцов дома рассказал, что в ночь на 14 февраля в квартире на улице Василия Липковского, 11 между двумя иностранцами произошел бытовой конфликт. Во время словесной перепалки один из них выбросил другого через окно с третьего этажа. Его госпитализировали в больницу.
И по словам другого жителя, темнокожий иностранец в этом доме снимает квартиру. Ночью он привел в жилье девушек "легкого поведения". Он остался недоволен развлечениями с девушками и начал им угрожать ножом, одной из них он разбил голову. Мужчину задержала полиция, и через некоторое время его отпустили.
Когда он вернулся домой, вскрыл себе вены и разрисовал кровью по меньшей мере 10 автомобилей местных жителей и стены трех подъездов дома. Также он оставил следы крови на детской площадке.
Местные вызвали полицию, которая задержала мужчину. Вероятно, иностранец находился в состоянии наркотического опьянения. Квартира была разгромлена и залита кровью. Правоохранители выясняют детали странного инцидента.
Ранее сообщалось, что муж бросил плачущую кровью жену.
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