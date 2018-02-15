Российского оппозиционера, экс- депутата Госдумы Илью Пономарева допросили по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде столицы.

Разговор продлился более двух часов. Пономарев сообщил о почти миллиардной взятке в долларах США, которую через схему с облигациями госзайма - получило от российского правительства окружение Януковича. Для того, чтобы Украина стала членом Евразийского союза.

По словам Пономарева, именно из этих денег, в 2014 году семья Януковича финансировала боевиков так называемых ЛНР и ДНР.

Защита Януковича сегодня подала ходатайство о привлечении более сотни свидетелей, среди которых евродепутаты, евродипломаты и высокопоставленные чиновники времен Януковича. Судьи частично удовлетворили их прошение, но при условии, что опальные политики лично появятся в зале суда.

"Итог рассмотрения свидетелей. Из более чем 160 свидетелей суд удовлетворил всего лишь 16 человек. Я обращаю внимание что со стороны Генпрокуратуры было удовлетворено и фактически заслушано 44 человека", - говорит адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

"Ми вважали що в данному проваджені можуть бути свідками лише дві особи - всі останні не є свідками саме в цьому провадженні. Да - вони...ми....можемо дійти висновку що всі інщі свідки - що не є свідками в цьому провадженні можуть бути свідками у інших провадженнях. Але у цьому провадженні - вони не є свідками. Це пілот який литів із Януковичем і а також працівник аєроруху", - говорит прокурор Главной военной прокуратури Руслан Кравченко.