Экс-депутат России рассказал о миллиарде долларов взятки Януковичу [ Редактировать ]
Российского оппозиционера, экс- депутата Госдумы Илью Пономарева допросили по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде столицы.
Разговор продлился более двух часов. Пономарев сообщил о почти миллиардной взятке в долларах США, которую через схему с облигациями госзайма - получило от российского правительства окружение Януковича. Для того, чтобы Украина стала членом Евразийского союза.
По словам Пономарева, именно из этих денег, в 2014 году семья Януковича финансировала боевиков так называемых ЛНР и ДНР.
Защита Януковича сегодня подала ходатайство о привлечении более сотни свидетелей, среди которых евродепутаты, евродипломаты и высокопоставленные чиновники времен Януковича. Судьи частично удовлетворили их прошение, но при условии, что опальные политики лично появятся в зале суда.
"Итог рассмотрения свидетелей. Из более чем 160 свидетелей суд удовлетворил всего лишь 16 человек. Я обращаю внимание что со стороны Генпрокуратуры было удовлетворено и фактически заслушано 44 человека", - говорит адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.
"Ми вважали що в данному проваджені можуть бути свідками лише дві особи - всі останні не є свідками саме в цьому провадженні. Да - вони...ми....можемо дійти висновку що всі інщі свідки - що не є свідками в цьому провадженні можуть бути свідками у інших провадженнях. Але у цьому провадженні - вони не є свідками. Це пілот який литів із Януковичем і а також працівник аєроруху", - говорит прокурор Главной военной прокуратури Руслан Кравченко.
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