Украинский олимпиец сам сделал себе сани в гараже [ Редактировать ]
Скандал в украинском Министерстве спорта. Оказалось, что олимпийский спортсмен Андрей Мандзий сам смастерил себе сани. В своем гараже и за собственные деньги. Об этом он заявил в интервью газете "Сегодня".
От Федерации получил только полозья на 1200 евро, кронштейны - это еще 290, и 2 пары резинок по 30 евро.
Напомню, именно Мандзий на одном из поворотов вылетел из саней. Однако сумел заскочить в них на ходу и добрался до финиша. Ранее министр спорта Игорь Жданов заявил, что для олимпийской сборной было "закуплено все, что только можно" и на это выделили около 20 миллионов гривен из госбюджета.
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