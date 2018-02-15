Скандал в украинском Министерстве спорта. Оказалось, что олимпийский спортсмен Андрей Мандзий сам смастерил себе сани. В своем гараже и за собственные деньги. Об этом он заявил в интервью газете "Сегодня".

От Федерации получил только полозья на 1200 евро, кронштейны - это еще 290, и 2 пары резинок по 30 евро.

Напомню, именно Мандзий на одном из поворотов вылетел из саней. Однако сумел заскочить в них на ходу и добрался до финиша. Ранее министр спорта Игорь Жданов заявил, что для олимпийской сборной было "закуплено все, что только можно" и на это выделили около 20 миллионов гривен из госбюджета.