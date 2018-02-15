Президент ЮАР ушел в отставку [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума оставил своей пост, передает Associated Press.
Об этом 75- летний глава государства объявил в телеобращении к народу.
Отставка вступила в силу незамедлительно.
Как сообщается, в своем обращении Зума отметил, что он подал в отставку, несмотря на свое несогласие с поручением правящей партии АНК немедленно покинуть пост.
Согласно законодательству Южной Африки, заместитель президента Сирил Рамафоса станет исполняющим обязанности президента.
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