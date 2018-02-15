Оперативные данные электронных торгов говорят, что мировые цены на нефть резко подскочили после небольшого периода спада.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись до $64,38 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) взлетели до $60,80 за баррель.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о снижении цен на бензин в Украине.