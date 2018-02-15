Стрельба в школе Флориды: количество погибших неумолимо растет [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Количество погибших в результате стрельбы в школе Паркленда (Флорида, США) увеличилось, передает CNN.
Так, в результате произошедшего погибли 16 человек. Общее количество пострадавших до сих пор точно не известно. В местную больницу доставлены 14 человек.
Имя стрелка официально не обнародовано, но СМИ сообщают, что это бывший ученик школы 19-летний Николя Круз.
Всех учащихся и сотрудников школы эвакуировали. Правоохранители проводят обыск здания.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о стрельбе в центре Киева.
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