Количество погибших в результате стрельбы в школе Паркленда (Флорида, США) увеличилось, передает CNN.

Так, в результате произошедшего погибли 16 человек. Общее количество пострадавших до сих пор точно не известно. В местную больницу доставлены 14 человек.

Имя стрелка официально не обнародовано, но СМИ сообщают, что это бывший ученик школы 19-летний Николя Круз.

Всех учащихся и сотрудников школы эвакуировали. Правоохранители проводят обыск здания.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о стрельбе в центре Киева.