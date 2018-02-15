Нестабильный биткоин: что будет с популярной криптовалютой

Хваленый биткоин летит вниз! Еще в декабре считалось, что эта и другие криптовалюты будут только расти. Биткоин к концу прошлого года и вправду взлетел аж до 20 тысяч долларов. А теперь вот подешевел почти в четыре раза.