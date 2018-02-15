Душераздирающее видео: пес пытается оживить сбитого машиной друга [ Редактировать ]
Очевидцы сняли на видео, как собака пыталась вернуть к жизни своего друга, которого сбила машина, передает Daily Mail.
По словам хозяина магазина, который находился по соседству, собака пыталась разбудить погибшего друга в течение часа.
Местные жители рассказали, что часто видели, как эти собаки играли друг с другом. Через час сотрудники ветеринарной клиники забрали труп животного.
Ранее мы рассказывали о животных, у которых люди могли бы поучиться верности и любви.
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