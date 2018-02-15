Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

15 февраля - хорошее время для восстановления сил, борьбы с негативом и преобразований.

Овен

Вас может ожидать переутомление, беспокойство, чувство ограниченности, физическое и нервное напряжение. Сейчас все внимание следует уделить духовному росту, а не материальным желаниям. Это период, подходящий скорее для анализа, размышлений и медитации, чем для непосредственных действий.

Телец

Подумайте о своей независимости. Не слишком ли вы привязаны к партнерам и сможете ли удержаться на плаву самостоятельно? Возможно, вы будете принимать сегодня слишком консервативные решения.

Близнецы

Вам придут новости, которые заставят задуматься о смене работы или месте жительства. Может начаться новый период.

Рак

У вас появится возможность восстановить старые отношения. Случайная встреча со школьным другом или первой любовью очень вероятна. В любом случае, не волнуйтесь, это принесет вам положительные эмоции.

Лев

Да, у вас сейчас не самое лучшее время и вы никак не можете найти способ выбраться из неприятностей. Но подумайте хорошенько, может быть дело в том, что вы ищете самый легкий путь или попросту прячетесь от сложных решений?

Дева

Период волнений и беспокойства закончен, перенастраивайтесь на новую волну и восстанавливайте гармонию. Постарайтесь переоценить все последние события в вашей жизни.

Весы

Есть риск потерять деньги из-за небрежности или неосмотрительности. Будьте внимательны, сведите к минимуму все финансовые операции.

Скорпион

Сегодня вы получите ценный подарок или вам вернут долг, о котором вы давно забыли. Хороший день для сделок и контрактов.

Стрелец

Вам не удастся получить желаемое, если вы продолжите упрямиться и отвергать советы окружающих. Учитесь искать компромиссы и решения, которые выгодны не только вам.

Козерог

Вас ожидает путешествие, к которому стоит начать готовиться заранее. Постарайтесь, чтобы в поездке было как можно меньше спонтанности.

Водолей

День маленьких триумфов и побед. Вы получите премию или повышение на работе. Вы достигните поставленных целей или увидите точный срок их достижения.

Рыбы

Вы чувствуете себя так, будто вы всего лишь наблюдатель, неспособный выбирать ход событий. Помните, все в ваших руках, просто начните действовать.

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