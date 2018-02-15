Во время пожара в колонии для подростков погибли пять человек

В Трухильо (Перу) загорелся центр диагностики и реабилитации несовершеннолетних, передает местное издание Trome.

Во время пожара погибли пять заключенных, еще 29 получили ожоги и травмы.

Директор исправительного центра Хулио Маган рассказал, что здание загорелось во время беспорядков, устроенных подростками. Зачинщики подожгли матрасы, а затем пламя распространилось по зданию.

Сотрудники экстренных служб сломали стены, чтобы освободить заключенных.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о масштабном пожаре рядом с Олимпийским поселком.