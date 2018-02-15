Во время пожара в колонии для подростков погибли пять человек [ Редактировать ]
В Трухильо (Перу) загорелся центр диагностики и реабилитации несовершеннолетних, передает местное издание Trome.
Во время пожара погибли пять заключенных, еще 29 получили ожоги и травмы.
Директор исправительного центра Хулио Маган рассказал, что здание загорелось во время беспорядков, устроенных подростками. Зачинщики подожгли матрасы, а затем пламя распространилось по зданию.
Сотрудники экстренных служб сломали стены, чтобы освободить заключенных.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о масштабном пожаре рядом с Олимпийским поселком.
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