Из-за мощного ветра в Пхенчане (Южная Корея), где сейчас проходят Олимпийские игры, организаторы перенесли некоторые соревнования, сообщил представитель оргкомитета Сон Пэк Ю.

"Вчера мы посмотрели на общий итог. Несколько человек пострадало, 16 человек обратились за врачебной помощью: 13 наших сотрудников и трое зрителей. Речь идет о небольших ушибах, царапинах, синяках. Их всех уже отпустили по домам", - сказал Сон Пэк Ю.

Ураган усиливается, народ убегает. Говорят по динамику:

"В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов" #olympics #ураган pic.twitter.com/cTjcaQ2tdR — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 14 февраля 2018 г.

По словам представителя оргкомитета, ветер поднялся в 10:00 по местному времени. "В два часа дня мы решили принять меры, проверили стенды, палатки. Всего у нас было 60 слегка поврежденных палаток, 120 металлических заграждений было завалено. Ветер срывал вывески", - добавил он.

Ранее мы публиковали итоги олимпийских соревнований за 14 февраля.