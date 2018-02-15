В США готовят новые санкции против России [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация президента Дональда Трампа работает над новыми санкциями против России, связанными с вмешательством в выборы 2016 года, передает CNN.
"Мы активно работаем над этими санкциями. Вы можете ожидать их в ближайшем будущем", - заявил он.
Он отметил, что министерство полностью поддерживает введение ограничений и добавил, что обсудит этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами, где даст им секретную информацию.
Накануне в Австрии сделали важное заявление относительно санкций против России.
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