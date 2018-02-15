Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация президента Дональда Трампа работает над новыми санкциями против России, связанными с вмешательством в выборы 2016 года, передает CNN.

"Мы активно работаем над этими санкциями. Вы можете ожидать их в ближайшем будущем", - заявил он.

Он отметил, что министерство полностью поддерживает введение ограничений и добавил, что обсудит этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами, где даст им секретную информацию.

Накануне в Австрии сделали важное заявление относительно санкций против России.