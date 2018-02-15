Курс доллара в Украине продолжает падать [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Курс валют, установленный НБУ на четверг, 15 февраля, говорит о продолжающемся падении стоимости доллара.
Так, цена доллара опустилась до 27,66 грн, цена евро снизилась до 32,91 грн.
Официальный курс валют в Украине:
100 долларов США - 2665.4762
100 евро - 3291.3300
Ранее в НБУ назвали причины падения стоимости доллара.
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