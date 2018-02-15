Японська компанія запровадила віртуальний туризм [ Редактировать ]
Віртуальна подорож літаком. Японська компанія пропонує клієнтам відвідати європейські країни, не виходячи з кімнати.
У приміщені встановлені такі ж крісла, як у літаку. За допомогою спеціальних камер та окулярів пасажирам пропонують відчути реальність перельоту. Така подорож триває 2 години і коштує - 62 долари, включаючи комплексний обід.
У планах компанії - відкрити внутрішні рейси Японією.
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