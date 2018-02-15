Анастасія Старовойт познайомилась з маленькими героями.

У цьому центрі вони жили і одужували разом зі своїми родинами. Сьогодні діти, які побороли найтяжчі форми раку - діляться своїми історіями.

Тринадцятирічна Оля, дізнавшись, що в неї онкологія, попросила принести їй в палату баян. Тоді вона грала і чекала свого одужання. Тепер розуміє - це випробування зробило її сильнішою.

"Я не уявляла ніколи те, що я можу захворіти і ця хвороба дала мені нові сили. Я розумію, що якби я не захворіла - я не була би такою людиною, якою я є зараз", - говорить Оля, учасниця проекту.

А от Юля про хворобу пам'ятає зовсім мало. Пригадує реанімацію, волонтерів і ляльки, які їй дарували після кожної тяжкої процедури. А ще - заборону лікарів танцювати. Але бажання жити і займатися улюбленою справою перемогли недугу.

"Я завжди кажу собі, якщо в мене якась ситуація складна - я кажу: треба з усього знаходити радість. Я колись недавно читала книгу "Поліана" - там була дівчинка - з кожної складної ситуації знаходила радість. І я пішла по її прикладу", - розповідає Юля, учасниця проекту.

Зібрати тих, хто переміг онкологію, саме в день онкохворої дитини - було знаковим рішенням.

"В цей день зазвичай говорять про сум, про жаль, але повірте - цим дітям не потрібен цей жаль. Їм дуже потрібна наша підтримка і їм потрібна надія. І ці світлини, ці діти з цих світлин дивляться такі очі, повні життя", - переконана Наталія Оніпко, керівник благодійного фонду.

"Незвично, коли твоя фотографія стоїть посеред центру кімнати і її фотографують", - соромиться Оля, 21 рік.

Зараз Оля радісна і на фото, і у житті. Хоча позаду в неї - дев'ять місяців боротьби з раком крові. Каже, усміхатися саме в цей період її навчили люди.

"Люди, які ось посміхалися постійно, по яким видно було, що вони добрі і щирі та відверті з тобою і можна сказати, що саме для цього ну як би і хочеться жити, щоб надихати інших", - говорить Ольга, учасниця проекту.

Їхні фото тепер прикрашатимуть центр, а життєві історії - надихатимуть інших на одужання. Тим, хто понад усе прагне одужати - радять щомиті боротися за своє життя.