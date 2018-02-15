Президент Польши направил скандальный закон в Конституционный суд [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Польши Анджей Дуда 14 февраля направил закон об Институте национальной памяти на рассмотрение Конституционного суда Польши.
Об этом сообщает канцелярия польского президента.
"Президент Анджей Дуда направил в Конституционный суд заявление об исследовании соответствия с Конституцией закона от 26 января 2018 года об изменениях в закон об Институте национальной памяти", - говорится в официальном сообщении.
По словам президента, положения закона должны быть достаточно точными, чтобы каждый гражданин, прочитав их, понимал, может ли его поведение быть уголовно наказуемым или нет.
Дуда опротестовал положения обновленного закона, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша".
В обновленном законе говорится о "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, состоящие на использовании насилия, террора и других форм нарушения прав человека в отношении отдельных лиц и групп людей".
Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
Президент Украины также раскритиковал скандальный закон. Также в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о заявлении украинского парламента в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон.
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