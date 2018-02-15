Здоровье: вред и польза оливкового масла [ Редактировать ]
Оливковое масло - важная составляющая средиземноморской диеты, которую одобрили медики во всем мире. Это масло является очень полезным для организма и, видимо, не зря оно упоминается даже в Библии.
Podrobnosti.ua выяснили, чем оно так полезно и когда это масло может нести вред.
Полезные свойства
Оливковое масло идеально подходит для кожи, так как содержит витамины А, Е и D. Также в нем есть фосфор соединений: фосфатиды (содержат много сахара, помогают удерживать в масле воду) и фосфолипидов (способствуют построению клеток и обменным процессам).
Более того, в нем есть вещества, которые обладают успокаивающими, смягчающими и восстанавливающими кожу свойствами, запускают процессы регенерации и помогают выработке коллагена.
Антиоксиданты в масле помогают вылечить онкозаболевания и сокращают на 45% риск их развития.
Также оливковое масло помогает в случае заболеваний сердца и сосудов, регулирует давление и предотвращает развитие атеросклероза.
Благотворно влияет и на работу почек и желудка. Медики советуют включать в рацион этот продукт при диабете, так как он повышает чувствительность к инсулину.
Оливковым масло можно также вылечить боли в ушах. Для этого нужно подогреть масло и две капли закапать в ухо, затем сразу же заткнуть уши ватным тампоном, предварительно макнуть в масле.
Опасные свойства
Несмотря на столь убедительные аргументы о пользе оливкового масла, есть важные моменты о которых нужно помнить при употреблении.
Если человек болен холецистите, то необходимо ограничить потребление, так как оно обладает желчегонным эффектом.
Также диетологи советуют не употреблять больше столовой ложки в день этого масла, если у человека проблемы с лишним весом.
Как выбрать
В зависимости от того, для чего вы хотите использовать оливковое масло - для жарки, грубо говоря, или для салатов - нужно покупать разные виды масла.
Так, например для горячих блюд стоит брать рафинированное, а для легких перекусов - экстра-класса.
Цвет и вкус может быть разным. в зависимости от региона, где растет оливковое дерево. Однако безвкусие масла и горчинка говорят, о плохом качестве продукта.
Показатель кислотности, который должен быть указан на этикетке, не может превышать 3,3%.
В 100 граммах масла содержится 884 килокалорий.
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