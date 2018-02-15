Столкновения под судом в Киеве: детали происшествия [ Редактировать ]
Полиция задержала 38 участников конфликта, который произошел возле здания Соломенского районного суда Киева.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков "Українським новинам".
"Задержали 38 человек. И еще задержим", - сказал он.
По данным киевской полиции, по факту ранения полицейского возле суда начато уголовное производство.
Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.
"Активных участников конфликта у суда в Киеве доставляют в управление полиции. Среди них - человек, который применил огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы полиции, в отдел доставлены около 30 активных участников конфликта.
У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопических дубинки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.
После установления личных данных задержанных и получения объяснений их действиям будет дана правовая оценка.
Кроме того, после осмотра изъятых предметов будет решен вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Напомним, что у входа в Соломенский суд, где проходит заседание по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой ранен полицейский.
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